Ibovespa titubeia após superar 135 mil pontos com ajuda de Vale

Em Wall Street, o S&P 500 cedia 0,73%.

DESTAQUES

- VALE ON avançava 2,09%, endossada pela alta dos futuros de minério de ferro, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, encerrando as negociações do dia com alta de 1,09%, enquanto o vencimento de referência em Cingapura aumentava 0,12%. A Vale também elevou previsão para a produção de minério de ferro neste ano, estimando agora um volume de 323-330 milhões de toneladas, bem como disse que iniciou o comissionamento do projeto Vargem Grande 1 a úmido.

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,21%, acompanhando o desempenho dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 1,34%. A estatal também anunciou ter assinado um acordo de pesquisa e desenvolvimento com a Embrapa focado em produtos de "baixo carbono" como biocombustíveis, químicos "verdes" e fertilizantes.

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava declínio de 0,08%, assim como BRADESCO PN, que cedia 0,76%, e SANTANDER BRASIL UNIT, em baixa de 1,06%. BANCO DO BRASIL ON mostrava acréscimo de 0,21%.

- BRAVA ENERGIA ON subia 2,89% após divulgar que o Ibama emitiu licença de operação do navio-plataforma FPSO Atlanta, na Bacia de Santos. A companhia acrescentou que segue empenhada em atender os pedidos para a autorização pendente da ANP para iniciar a produção na nova plataforma. Analistas do Citi estimam para o final de outubro ou início de novembro o primeiro óleo do Sistema Definitivo de Atlanta.