Ações da China ampliam perdas; Hong Kong sobe com possível corte de hipotecas

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,48% e fechou no menor nível desde 5 de fevereiro, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,42% e encerrou no patamar mais fraco desde janeiro de 2019.

As ações do setor imobiliário subiram depois que a Bloomberg News informou na quinta-feira, citando fontes não identificadas, que a China está pronta para cortar as taxas de juros de mais de 5 trilhões de dólares em hipotecas pendentes já neste mês.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,75%.

