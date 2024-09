Índia acusa Samsung e Xiaomi de conluio com Amazon e Flipkart

Por Aditya Kalra

NOVA DELI (Reuters) - Samsung, Xiaomi e outras empresas de smartphones fizeram um conluio com a Amazon e a Flipkart, do Walmart, para lançar produtos com exclusividade nos sites indianos das empresas de comércio eletrônico, violando leis antitruste, apontam relatórios regulatórios vistos pela Reuters.

Investigações antitrustes conduzidas pela Comissão de Concorrência da Índia (CCI, na sigla em inglês) concluíram que a Amazon e a Flipkart violaram leis locais de concorrência, ao darem preferência para vendedores selecionados, priorizando determinadas listagens e dando descontos acentuados em produtos. Isso teria prejudicado outras empresas, segundo reportagem da Reuters nesta semana.