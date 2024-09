Resultado de 1ª emissão da Petrobras em mais de um ano reflete confiança, diz CFO

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A primeira emissão internacional de títulos da Petrobras em mais de um ano superou expectativas e também deu sinais positivos sobre a confiabilidade dos investidores na nova gestão da companhia, disse o diretor-executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo, à Reuters.

A petroleira concluiu uma oferta de títulos no mercado internacional de 1 bilhão de dólares, com vencimento em janeiro de 2035. Ao mesmo tempo, realizou a recompra de títulos, em operação que permitiu um aprimoramento do perfil de sua dívida.