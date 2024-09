Ibovespa fecha em queda com blue chips à espera do Fed

No caso do Brasil, ele observou que a expectativa de alta da Selic é majoritária, um consenso, mas há discordâncias, com esta parcela argumentando que o tempo de observação dos efeitos da política monetária atual na economia pode ter sido curto.

DESTAQUES

- VALE ON cedeu 0,48%, em mais um pregão sem a referência dos preços do minério de ferro na China por feriado naquele país. Na véspera, o Goldman Sachs cortou previsão para os preços da commodity. CSN MINERAÇÃO ON caiu 2,82%.

- PETROBRAS PN fechou em baixa de 0,46%, descolada da alta do petróleo no exterior, devolvendo um pouco do avanço de mais de 1% na véspera.

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,24%, com o setor de modo geral no vermelho. A exceção entre os bancos do Ibovespa foi SANTANDER BRASIL UNIT, que avançou 0,1%.

- AZUL PN saltou 13,84%, ampliando os ganhos em meio a expectativas relacionadas a um acordo em breve envolvendo dívidas da companhia com arrendadores de aviões.