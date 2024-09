Incerteza sobre tamanho do corte de juros do Fed abala perspectiva sobre balanço patrimonial

O aperto quantitativo é considerado uma ferramenta de gerenciamento de liquidez e é distinto da política monetária, que se concentra em reprimir a inflação sem causar impacto no mercado de trabalho. Porém, cortes agressivos nos juros podem ser considerados em desacordo com a liquidez mais apertada, dependendo dos motivos por trás das reduções.

Um encerramento iminente do aperto quantitativo representaria uma grande mudança na perspectiva do balanço patrimonial do banco central dos EUA. Uma pesquisa do Fed de Nova York com os principais bancos em julho revelou que as empresas preveem o fim do aperto quantitativo apenas em abril do próximo ano, uma vez que as autoridades do Fed têm sinalizado que veem amplo espaço para continuá-lo.

"Se eles reduzirem os juros em 50 pontos-base, acho que a decisão sobre o balanço patrimonial se tornará mais complexa", disse Patricia Zobel, ex-gerente do grupo do Fed de Nova York que implementa a política monetária e agora chefe de pesquisa macroeconômica e estratégia de mercado da Guggenheim Investments.

"Temos alguma chance" de um fim antecipado do aperto quantitativo se um corte maior for acompanhado de preocupações com a economia, disse Zobel. Por enquanto, a ex-funcionária do Fed está prevendo um corte de 25 pontos e a continuação do aperto quantitativo em sua trajetória atual.

A taxa de juros do Fed tem sido mantida na faixa de 5,25% a 5,50%.

Matthew Luzzetti, economista do Deutsche Bank, disse que um grande corte nos juros, junto de indícios de um afrouxamento mais agressivo nas projeções do Fed, significaria que "haveria um conflito entre a redução dos juros e a continuação da redução do balanço patrimonial, e eles talvez não queiram esse tipo de sinal misto sobre suas ferramentas nesse ambiente".