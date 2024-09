Produção manufatureira dos EUA se recupera em agosto

Em agosto, a produção nas fábricas aumentou 0,2% em comparação com o ano anterior anual.

O setor industrial, que responde por 10,3% da economia, continua a ser prejudicado pelos custos mais altos de empréstimos. O alívio pode estar a caminho, com a expectativa de que o banco central dos EUA inicie seu ciclo de afrouxamento monetário na quarta-feira.

A produção de veículos automotores e peças acelerou 9,8% no mês passado, depois de cair 8,9% em julho. A manufatura de bens duráveis aumentou 2,1%, depois de ter diminuído 1,5% em julho.

Além dos veículos automotores, houve ganhos na produção de metais primários, equipamentos elétricos, aparelhos e componentes, bem como equipamentos aeroespaciais e de transporte diversos.

A produção de bens não-duráveis caiu 0,2%, pressionada por produtos de impressão e suporte, e produtos de petróleo e carvão, o que compensou os ganhos na produção de produtos químicos e papel.

A produção de mineração avançou 0,8% no mês passado, depois de ter caído 0,4% em julho. As paralisações antecipadas nos setores petroquímicos e afins, antes da passagem do furacão Beryl, afetaram a produção em julho. A perfuração de poços de petróleo e gás aumentou 0,3%, revertendo a queda de 0,3% registrada em julho.