Decisão dos EUA sobre aquisição da US Steel foi adiada para depois da eleição, dizem fontes

Por Jeff Mason e Alexandra Alper e Katya Golubkova

WASHINGTON/TÓQUIO (Reuters) - Um painel de segurança nacional dos Estados Unidos, que está analisando a oferta de 14,9 bilhões de dólares da Nippon Steel pela U.S. Steel, permitiu que as empresas apresentem novamente seu pedido de aprovação do negócio, disse uma pessoa familiarizada com o assunto, adiando uma decisão sobre a fusão para até depois da eleição presidencial norte-americana de 5 de novembro.

A medida oferece um raio de esperança para as empresas, cuja proposta de união parecia destinada a ser bloqueada quando o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS, na sigla em inglês) alegou, em 31 de agosto, que a transação representava um risco para a segurança nacional ao ameaçar a cadeia de suprimento de aço para indústrias críticas dos EUA.