FedEx tem queda de lucro pressionada por baixa demanda

(Reuters) - A FedEx anunciou nesta quinta-feira queda no lucro do primeiro trimestre fiscal e reduziu o limite superior de sua previsão de resultado anual, pressionada por fraqueza na demanda por transporte de encomendas, especialmente para serviços prioritários.

As ações da empresa despencaram cerca de 11%, para 268,21 dólares, após o fechamento dos mercados.

A FedEx e outras empresas de transporte expandiram operações durante o boom incentivado pela pandemia, mas depois que a demanda se normalizou, as empresas demitiram funcionários, fecharam escritórios e instalações de triagem e paralisaram parte da frota de caminhões e aviões para proteger as margens de lucro do excesso de custos indiretos.