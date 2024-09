Ações da China sobem pela 4ª sessão em meio expectativas por estímulos

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China subiram nesta segunda-feira pela quarta sessão consecutiva, com o rendimento do título de 30 anos do país atingindo uma mínima recorde, em meio a expectativas crescentes de que Pequim divulgará novas medidas de estímulo econômico.

As ações de Hong Kong, que são mais sensíveis ao ciclo de redução de juros dos Estados Unidos iniciado na semana passada, atingiram a máxima de três meses antes de devolverem os ganhos.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,44%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,37%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,06%.