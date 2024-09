Presidente do Fed de Atlanta diz que economia está voltando ao normal mais rápido do que o esperado

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos está próxima das taxas normais de inflação e desemprego e o Federal Reserve precisa que a política monetária também se "normalize", disse o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, nesta segunda-feira, em comentários que sugeriram abertura para um ritmo rápido de cortes nos juros nos próximos meses.

"O progresso na inflação e o esfriamento do mercado de trabalho surgiram muito mais rapidamente do que eu imaginava no início do verão", disse Bostic em comentários preparados para evento do Centro Econômico e Financeiro Europeu. "Neste momento, imagino que a normalização da política monetária ocorrerá mais cedo do que eu pensava ser apropriado, mesmo há alguns meses."