Brasil quita contribuições à ONU e outros organismos internacionais

(Reuters) - O Brasil realizou pagamentos no valor de 1,3 bilhão de reais relativos a compromissos com organismos internacionais desde o início do ano, inclusive quitando as contribuições ao orçamento da Organização das Nações Unidas (ONU), informou o governo em comunicado nesta terça-feira.

De acordo com nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e do Planejamento e Orçamento, a quitação com a ONU engloba seus três componentes -- orçamento regular, que já havia sido quitado em maio, missões de paz e Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Penais (IRMCT) -- e teve o valor de 448,8 milhões de reais .

"A quitação dos compromissos reflete o sólido apoio do país aos mandatos da ONU e ao multilateralismo, e decorre de esforço iniciado em 2023, quando, apenas no que se refere a missões de paz, foi pago mais de 1,1 bilhão de reais, em função de passivo acumulado desde anos anteriores", disse a nota.