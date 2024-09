Campos Neto cita preocupação com 'bets' no país e alerta para inadimplência

Na semana passada, reportagem da Reuters mostrou que o dinheiro gasto nas bets tem causado endividamento e problemas de saúde mental em famílias e provocado impacto em setores da economia como consumo e poupança.

Segundo Campos Neto, o BC começou a ter a percepção de que as bets terão efeitos na inadimplência. "O crescimento de bets no Brasil tem sido bastante rápido... e é preocupante", afirmou. Conforme o presidente do BC, desde janeiro o uso do Pix para apostas aumentou em 200%.