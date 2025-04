Com tarifas, Trump quer baixar dólar e reduzir dívida, dizem analistas

Dentre os objetivos do presidente americano Donald Trump com a guerra comercial dos últimos dias está a desvalorização do dólar para aumentar as exportações dos Estados Unidos e a redução da dívida do país, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

Entenda

Objetivo de Trump é reindustrializar o país e para isso ele precisa desvalorizar o dólar. A meta do presidente americano é fazer essa desvalorização sem que a moeda americana deixe de ser usada em reservas internacionais. "Ele quer desvalorizar o dólar obrigando os outros países a valorizar suas moedas e está usando a tarifa como fonte de negociação", diz Paulo Ferracioli, professor de Geopolítica e Negócios Internacionais da FGV.

Estratégia também passa por reduzir a dívida dos Estados Unidos. Para Ferracioli, outro ponto que deve entrar nas negociações são os títulos do Tesouro americano. "A dívida americana é altíssima. Ele vai querer que os países troquem seus títulos do Tesouro com vencimento em 20 anos por outros com vencimento em 100 anos a taxa de juros menores ou até igual a zero", diz.