BYD busca mais alívio para tarifas de veículos elétricos do México

Por Kylie Madry

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A montadora chinesa BYD está buscando do governo do México uma extensão da isenção de tarifas para importações de veículos elétricos, disse um executivo ao jornal Reforma em uma entrevista publicada nesta sexta-feira. A companhia está planejando a construção de uma fábrica no país.

Um decreto que isenta cerca de 15% a 20% das tarifas sobre os veículos elétricos importados deve expirar no final do mês, quando o presidente Andrés Manuel López Obrador deixar o cargo.