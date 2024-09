Ibovespa tem leve recuo, mas sela ganho semanal apoiado em estímulos na China

Os investidores ainda seguiram atentos a uma bateria de dados econômicos internos no dia, incluindo taxa de desemprego, IGP-M e abertura de postos de trabalho, atrás de pistas sobre a dinâmica da inflação no Brasil, após o Banco Central elevar a taxa básica Selic a 10,75% ao ano.

Nos Estados Unidos, o índice de preços PCE -- medida de inflação preferida do Federal Reserve -- subiu 0,1% em agosto, após um aumento não revisado de 0,2% em julho e previsão de economistas de avanço de 0,1%, ampliando apostas de um segundo corte de juros na reunião do Fed em novembro.

Os principais índices acionários em Wall Street fecharam sem direção única, com alta do Dow Jones, mas quedas do S&P e Nasdaq, enquanto o retorno do Treasury de dez anos, uma referência global para decisões de investimento, marcava 3,7544% no final da tarde, de 3,789% na véspera.

DESTAQUES

- VALE ON perdeu 0,45%, em movimento de realização de lucros ao final da semana, após subir pelos últimos quatro pregões impulsionada por alta dos futuros do minério de ferro na Ásia. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 4,38%, a 750 iuanes (106,94 dólares) a tonelada, nível mais alto desde 2 de setembro. No radar, também esteve noticiário envolvendo a avaliação pela Cosan da venda de ativos, incluindo sua participação de 2,2 bilhões de dólares na Vale. Na semana, o papel da mineradora acumulou alta de 11,53%; no mês até agora, sobe 7,35%.

- PRIO ON avançou 2,2%, após anunciar que fechou acordo com a Sinochem para compra da participação da empresa asiática no campo de Peregrino, no Rio de Janeiro, por 1,9 bilhão de dólares. Segundo a petrolífera, sua produção irá aumentar em cerca de 35 mil barris por dia após a conclusão da aquisição, que ainda está sujeita a condições precedentes, incluindo a aprovação pelo Cade.