Dólar recua ante o real com apetite por risco global após dados de emprego dos EUA

Nesta sessão, grande parte do foco dos mercados globais estava na divulgação do relatório de emprego de setembro dos EUA, que mostrou que os empregadores criaram 254.000 postos de trabalho no mês passado, de 159.000 vagas revisadas para cima em agosto.

A taxa de desemprego, por sua parte, recuou para 4,1% em setembro, ante 4,2% no mês anterior.

O resultado afastava as preocupações dos agentes financeiros com uma deterioração do mercado de trabalho norte-americano, evidenciando que a economia dos EUA continua robusta e possivelmente em processo de aceleração.

"O número mostra que o mercado de trabalho continua aquecido e vigoroso. Afasta os temores de uma recessão e os temores de que o mercado de trabalho pudesse tomar uma desaceleração muito veloz e abrupta", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

"Ou seja, a inflação tem moderado, tem estabilizado pouco a pouco, enquanto a atividade econômica permanece em boas condições", completou.

Com essa perspectiva, que gerava otimismo em relação ao resto da economia mundial, investidores acirravam o apetite por risco, gerando ganhos em mercados de ações e de câmbio ao redor do globo.