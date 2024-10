Dólar cai ante real com notícia de pacote do governo para segurar gastos

O dólar à vista fechou em baixa de 0,59%, cotado a 5,5827 reais. Em outubro, porém, a divisa acumula alta de 2,45%.

Às 17h26, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,28%, a 5,600 reais na venda.

Pela manhã o dólar chegou a oscilar em alta ante o real em linha com o avanço visto no exterior, em meio à percepção de que o Federal Reserve cortará os juros em 25 pontos-base em novembro, e não em 50 pontos-base.

O real também era pressionado após o Ministério das Finanças da China prometer no sábado "elevar significativamente" a dívida do país para impulsionar a economia, mas sem informar o tamanho total do estímulo, o que decepcionou os agentes financeiros. A China é um dos maiores compradores do mundo de minério de ferro e soja -- dois dos principais produtos de exportação do Brasil.

Neste cenário, o dólar à vista atingiu a cotação máxima do pregão, de 5,6530 reais (+0,67%), às 9h38, ainda na primeira hora de negócios.

A moeda norte-americana perdeu força e migrou para o território negativo no Brasil ainda pela manhã, na esteira de comentários do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que reforçou o compromisso da autarquia com a meta de inflação de 3%.