UE "quer igualdade de condições", mas ainda negocia tarifas de automóveis com a China

Por Andreas Rinke e Friederike Heine

BERLIM (Reuters) - A União Europeia quer igualdade de condições com a China em relação às tarifas de automóveis e está negociando com Pequim mecanismos como compromissos de preços ou investimentos na Europa como solução, disse a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira.

Falando em Berlim ao lado do chanceler alemão, Olaf Scholz, von der Leyen disse que as negociações com a China continuariam mesmo se as tarifas da UE sobre veículos elétricos chineses entrassem em vigor. Scholz expressou a esperança de chegar a um acordo até o final de outubro.