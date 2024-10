China pode levantar US$850 bi em novas dívidas em três anos para estimular o crescimento, diz mídia

O tamanho do pacote fiscal esperado tem sido objeto de intensa especulação nos mercados financeiros. Neste mês, as ações chinesas atingiram o maior nível em dois anos com as notícias sobre o estímulo, antes de recuarem na ausência de detalhes oficiais.

"Isso está de acordo com nossas expectativas", disse Xing Zhaopeng, estrategista sênior do ANZ para a China. "Para o próximo ano, ainda achamos que uma meta de crescimento de cerca de 5% provavelmente será mantida. Portanto, para uma taxa de crescimento de 5%, isso deve ser suficiente."

A Reuters informou no mês passado que a China planejava emitir títulos soberanos especiais no valor de cerca de 2 trilhões de iuanes (285 bilhões de dólares) este ano como parte de um novo estímulo fiscal.

Os dados dos últimos meses, inclusive os números da balança comercial e dos novos empréstimos de setembro, divulgados na segunda-feira, ficaram abaixo das expectativas, aumentando a preocupação de que a China talvez não atinja a meta de crescimento de cerca de 5% para este ano e tenha dificuldades para se defender das pressões deflacionárias.

A expectativa é de que o crescimento econômico desacelere para 4,5% no terceiro trimestre, em comparação com 4,7% no segundo, e depois tenha uma recuperação tardia devido ao estímulo, atingindo 4,8% no ano inteiro, segundo uma pesquisa da Reuters nesta terça-feira.

No final de setembro, as autoridades lançaram medidas de estímulo monetário e de apoio ao setor imobiliário. Pouco depois, uma reunião dos principais líderes do Partido Comunista, o Politburo, prometeu os "gastos necessários" para levar o crescimento de volta aos trilhos.