Ibovespa avança com apoio de Vale e Embraer em dia com vencimentos

- EMBRAER ON disparou 6,74%, tendo no radar dados sobre entregas e carteira de pedidos firmes do terceiro trimestre previstos para a sexta-feira e relatório de analistas do Itaú BBA reiterando "outperform" para as ações. Na véspera, a companhia também disse que investirá até 70 milhões de dólares em novas instalações de sua rede de serviços de manutenção, reparo e revisão para jatos comerciais em Fort Worth, no Texas.

- CSN ON subiu 2,23%, após seu conselho de administração aprovar acordo não vinculante para venda de participação de até 11% na CSN Mineração para a japonesa Itochu. CSN MINERAÇÃO ON cedeu 0,67%, após registrar alta de 2,69% na máxima do dia, no começo da sessão.

- LWSA ON recuou 2,25%, em sessão de ajustes, após disparar nos últimos dois pregoes, acumulando um ganho de 9,6%. Na semana passada, o conselho da companhia, anteriormente conhecida como Locaweb, deu início a um processo de sucessão para o cargo de presidente-executivo, que será assumido pelo atual diretor financeiro, Rafael Chamas Alves, a partir de fevereiro de 2025.

- ELETROBRAS ON caiu 1,5%, no segundo pregão seguido de baixa. O governo chegou à conclusão de que não há necessidade de retorno do horário de verão neste ano. O ministro de Minas e Energia acrescentou que retomar a política a partir do próximo mês teria impacto negativo para outros setores, pela falta de previsibilidade, e adotá-la nos primeiros meses de 2025 não traria tanto efeito positivo ao setor elétrico.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,6%, em dia misto no setor, com BRADESCO PN fechando em baixa de 0,33%, mas BANCO DO BRASIL ON subindo 1,1% e SANTANDER BRASIL UNIT avançando 0,35%.

- PETROBRAS PN recuou 0,51%, em sessão com variação modesta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent encerrou com decréscimo de 0,04%.