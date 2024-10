Índices da China fecham sem direção única com investidores na espera de novos estímulos

Embora a política econômica da China tenha mudado de direção, a forte alta das ações chinesas nas últimas semanas já esgotou em grande parte seu potencial no curto prazo, segundo uma pesquisa com gestores de fundos realizada pelo BofA Securities.

"As pessoas ainda estão esperando por mais notícias positivas inesperadas para o mercado", disse Steven Leung, diretor executivo da UOB Kay Hian, referindo-se ao sentimento cauteloso dos investidores.

A China disse que realizará uma coletiva de imprensa na quinta-feira para discutir a promoção de um desenvolvimento "estável e saudável" do setor imobiliário, reacendendo expectativas de mais medidas para sustentar a recuperação do mercado imobiliário e impulsionar a economia.

Os papéis do setor imobiliário registraram ganhos, com o índice imobiliário do CSI e as ações imobiliárias listadas em Hong Kong subindo 5,1% e 3,4%, respectivamente.

As ações chinesas caíram 10% desde 8 de outubro, uma vez que investidores têm se decepcionado com as medidas de estímulo fiscal pouco detalhadas e com os dados econômicos fracos de setembro.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,83%, a 39.180 pontos.