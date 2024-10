Minério de ferro em Dalian cai com decepção por estímulo da China

CINGAPURA (Reuters) - Os futuros do minério de ferro em Dalian caíram nesta quinta-feira, atingindo seu nível mais baixo em mais de duas semanas, pressionados pela falta de novos estímulos na China, principal consumidor, enquanto o aumento da oferta de empresas importantes de mineração também pesou sobre o mercado.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Commodities de Dalian encerrou as negociações com queda de 5,99%, a 746,0 iuanes (104,74 dólares) a tonelada métrica, atingindo seu nível mais fraco desde 30 de setembro.