Argumentos a favor de cortes rápidos nos juros pelo BCE aumentam com crescimento fraco e inflação controlada

"Isso estava fazendo com que as empresas reduzissem os investimentos e se concentrassem no corte de custos, o que também pesou sobre a confiança do consumidor", disse o BCE, com base em uma pesquisa com 95 grandes empresas no final de setembro.

Tudo isso contribui para uma nova moderação no aumento dos preços, disseram as empresas, possivelmente reforçando o argumento para que o BCE corte as taxas de juros rapidamente.

O BCE passou os últimos três anos lutando contra o pior surto de inflação em mais de uma geração, mas algumas autoridades agora acham que há um risco realista de que a inflação volte a ficar abaixo de sua meta de 2%.

"A meu ver, a direção (da política monetária) é clara - devemos continuar a reduzir nossa política monetária restritiva de forma apropriada", disse o chefe do banco central francês, François Villeroy de Galhau, nesta sexta-feira. "Mas o ritmo deve ser guiado por um pragmatismo ágil."