FMI reduz previsão de crescimento do Japão em 2024, mas projeta recuperação no próximo ano

No relatório Perspectiva Econômica Global de outubro, o FMI projetou que o crescimento econômico do Japão desacelerará para 0,3% este ano, em comparação com 1,7% em 2023, devido a distúrbios no fornecimento da indústria automobilística e ao enfraquecimento do impulso pontual do turismo.

A previsão foi reduzida em 0,4 ponto percentual em relação à perspectiva apresentada em julho.

Por outro lado, a economia deve expandir 1,1% em 2025, "com o crescimento impulsionado pelo consumo privado à medida que o aumento dos salários reais se fortalece", disse o FMI.

A organização baseou suas previsões na suposição de que o Banco do Japão manterá uma trajetória estável de política monetária.

"Projeta-se que a taxa de juros continue subindo gradualmente no médio prazo em direção a uma configuração neutra de cerca de 1,5%", disse o FMI.

A economia do Japão expandiu a uma taxa anualizada de 2,9% no segundo trimestre, uma vez que os aumentos constantes dos salários sustentaram os gastos dos consumidores, embora a demanda fraca na China e a desaceleração do crescimento dos Estados Unidos obscureçam as perspectivas para o país, que é dependente de exportações.