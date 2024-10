Baristas da Starbucks têm uma mensagem para novo presidente: mudança!

Alguns baristas disseram à Reuters que esperam que Niccol não apenas cumpra suas metas declaradas - incluindo o abandono de algumas das promoções que causaram picos de tráfego de clientes e atrasos nos pedidos nas cafeterias - mas que também querem que ele forneça diretrizes mais claras aos gerentes das lojas para banir clientes que agem de forma inadequada.

Liv Ryan disse que os baristas há muito tempo se queixam da falta de orientação da Starbucks sobre como lidar com clientes mal-humorados.

"Já me disseram inúmeras vezes que parte de nosso trabalho é 'simplesmente aceitar clientes mal-educados'", disse Ryan. "Mas não há uma linha clara entre 'rude' e 'hostil' e, mesmo assim, eu não deveria ter que aturar alguém sendo rude comigo em meu trabalho."

Quanto aos baristas que fazem parte, ou que pretendem fazer parte, do novo sindicato Starbucks Workers United, eles querem que a companhia conclua o processo de negociação de contrato de trabalho com funcionários. "Tudo o que estou buscando é um acordo de negociação coletiva até o final do ano", disse Parker Davis, um organizador sindical em uma Starbucks em San Antonio.

Niccol disse no mês passado que queria capacitar os baristas para cuidar dos clientes da Starbucks.

"Vamos nos certificar de que nossos baristas tenham as ferramentas e o tempo necessários para preparar sempre bebidas excelentes, entregues pessoalmente a cada cliente. Para os nossos parceiros, vamos construir nossa tradição de liderança no varejo, tornando a Starbucks o melhor lugar para se trabalhar, com oportunidades de carreira e um caminho claro para o crescimento", disse ele.