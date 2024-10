Brasil pede que Peru viabilize acordo para impulsionar comércio e aproveitar rota direta para Ásia

Por Marco Aquino

LIMA (Reuters) - O Peru deveria viabilizar um acordo firmado há anos com o Brasil para impulsionar o comércio bilateral, disse nesta quarta-feira o embaixador brasileiro em Lima, enquanto se aguarda com expectativa a operação de um megaporto com rota direta para a Ásia.

Clemente Baena Soares afirmou em uma entrevista à Reuters que o Brasil está disposto a aumentar seus investimentos no país e que a planejada visita em novembro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Peru poderia promover uma maior integração entre as nações.