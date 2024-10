Ibovespa fecha em queda com aversão a risco global; IRB(Re) dispara

"Movimentos concretos nessa direção ajudariam a desarmar um pouco essa preocupação em relação ao fiscal."

DESTAQUES

- VALE ON caiu 1,75%, acompanhando o movimento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian fechou em queda de 1,91%. O governo brasileiro confirmou que a Vale, a BHP e a Samarco assinarão na sexta-feira um acordo multibilionário relacionado ao rompimento de barragem em Mariana (MG).

- PETROBRAS PN recuou 1,25%, contaminada pela fraqueza do petróleo no mercado externo, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, encerrou com declínio de 1,42%. No setor, BRAVA ENERGIA ON caiu 1,33%, PETRORECÔNCAVO ON cedeu 0,65% e PRIO ON perdeu 0,99%.

- HYPERA ON fechou em baixa de 2,81%, em dia de correção, após acumular alta de 9,5% nos dois pregões anteriores, na esteira da proposta de combinação de negócios feita pela EMS, do grupo NC, que envolve uma oferta por até 20% das ações da companhia ao preço de 30 reais o papel.

- AZUL ON cedeu 2,66%, abandonando os ganhos do começo dos negócios, conforme agentes financeiros seguem acompanhando a movimentação da companhia para levantar capital. Fontes familiarizadas com as discussões afirmaram à Reuters que a Azul está negociando com múltiplas partes para obter cerca de 400 milhões de dólares em capital via emissão de dívida.