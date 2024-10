Política de juros impacta dívida pública, mas BC olha para inflação, diz Guillen

"Mesmo com contração na demanda, baseada no canal do câmbio, o choque fiscal (com gasto maior) pode reduzir o crescimento e aumentar a inflação", afirmou.

O diretor disse que o modelo de referência usado hoje pelo BC observa apenas o efeito do impulso fiscal sobre a demanda. Ele afirmou que esses impactos secundários são avaliados pela diretoria como um "modelo satélite".

"Olhando à frente, acho relevante incorporar o impacto da política fiscal sobre as condições financeiras", afirmou.

(Por Bernardo Caram)