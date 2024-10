Vendas de resinas da Braskem no Brasil caem 2% no 3º tri sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A petroquímica Braskem teve queda de 2% nas vendas de resinas no Brasil no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado e citou que o recuo deveu-se a estoques maiores de polietileno e PVC na indústria de transformação.

Na comparação com o segundo trimestre, porém, as vendas da maior petroquímica da América Latina subiram 6%, impulsionadas por polipropileno e PVC diante da retomada de operações da fábrica da companhia no Rio Grande do Sul, maior demanda dos setores de higiene e limpeza e atividade aquecida nos setores de construção civil e saneamento.

A companhia também conseguiu elevar as exportações do Brasil em 21% na comparação com o segundo trimestre e em 2% sobre o terceiro trimestre de 2023.