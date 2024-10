Dólar fecha semana pouco acima dos R$5,70 com foco no fiscal e na eleição dos EUA

Às 17h11, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,71%, a 5,7120 reais na venda.

Em um dia de agenda relativamente esvaziada no Brasil e nos EUA, os agentes se apegaram ao cenário mais amplo para operar. Se na véspera declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, trouxeram alívio para a curva de juros brasileira e para o dólar, nesta sexta-feira os receios com as contas públicas voltaram a sustentar os prêmios e as cotações.

Nos últimos dias autoridades do governo reiteraram a intenção de anunciar, após as eleições municipais do próximo fim de semana, medidas de contenção de gastos. À espera de ações concretas para redução de despesas, o mercado tem demonstrado cautela, protegendo-se no dólar e exigindo mais prêmios na renda fixa.

O exterior também tem influenciado diretamente as cotações, em meio à expectativa de que o republicano Donald Trump possa vencer a democrata Kamala Harris na eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro.

A eventual de vitória de Trump é interpretada como potencialmente inflacionária para a economia dos EUA, o que tem dado força aos rendimentos dos Treasuries e, em paralelo, ao dólar e às taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) no Brasil.

Nesta sexta-feira, o “fator-Trump” voltou a sustentar o dólar no exterior, assim como alguns dados da economia norte-americana.