Com venda de iPhones, Apple supera previsões de Wall Street

As vendas do iPhone, principal produto da empresa, subiram 5,5%, para 46,22 bilhões de dólares, contra previsões de 45,47 bilhões. Outras linhas de produto não atingiram as expectativas, e as ações caíam cerca de 1% no pós-mercado dos Estados Unidos.

O quarto trimestre da Apple terminou no dia 28 de setembro, refletindo apenas alguns dias de vendas do iPhone 16, lançado em 20 de setembro. O CEO da empresa, Tim Cook, afirmou à Reuters que as vendas do modelo 16 cresceram mais rapidamente do que as do 15, um ano antes, com ambos os produtos tendo ficado disponíveis para venda pelo mesmo número de dias no período.

Ele também contou que os clientes da marca estão baixando a nova versão do sistema operacional do iPhone, integrado com o que a empresa chama de ferramentas da Apple Intelligence, duas vezes mais do que o observado um ano antes.

“Já obtivemos um grande feedback dos clientes e dos desenvolvedores”, disse. “Tivemos um bom começo.”

A implementação da estratégia de IA da Apple, revelada este ano, depende do sucesso de vendas dos seus novos smartphones.

Em vez de introduzir a IA por meio de um aplicativo ou serviço, a companhia tem embutido a tecnologia nos seus mais recentes sistemas operacionais na forma de novos recursos, como a habilidade de pré-escrever um email em tom mais profissional.