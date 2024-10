Ibovespa fecha em queda afetado por Wall St e sem novidades fiscais; Bradesco PN cai mais de 4%

Com tal desempenho, o Ibovespa acumulou em outubro uma perda de 1,6%, no segundo mês seguido no vermelho, acumulando em 2024 uma perda de 3,33%.

O volume financeiro no pregão desta quinta-feira somou 20,88 bilhões de reais .

Nos Estados Unidos, os rendimentos dos Treasuries avançaram após dados de auxílio-desemprego e gastos do consumidor mostrando a economia sólida, o que minou as bolsas, que ainda reagiram a notícias de Meta e Microsoft.

Investidores do mercado brasileiro também continuam na expectativa de medidas fiscais prometidas pelo governo brasileiro. E sem o benefício da dúvida por parte dos agentes, as taxas dos DIs voltaram a subir, reverberando no Ibovespa.

O CEO do Bradesco afirmou nesta quinta-feira que o Brasil tem hoje um cenário positivo, à exceção do aspecto fiscal.

O risco de o Banco Central perder as rédeas da inflação com a escalada do gasto do governo com juros da dívida ganhou destaque em reuniões de membros do BC com investidores em Washington na última semana, segundo relatos à Reuters.