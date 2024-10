Lula segue estável após acidente doméstico e deve permanecer em Brasília, diz boletim médico

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem quadro estável e sem sintomas após sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada que gerou sangramento de pequena extensão no cérebro e o levou a receber pontos na nuca por causa de um corte, de acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira.

"Apresentou estabilidade em relação aos exames anteriores. Deve seguir trabalhando em Brasília. No momento, o presidente persiste sem quaisquer sintomas, devendo manter o acompanhamento clínico e realizar novo controle de imagem em três dias", disse o boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês.

Devido ao acidente, Lula cancelou as viagens que faria à Rússia, para a cúpula do Brics, à Colômbia, onde participaria da conferência da ONU sobre biodiversidade, a COP16, e ao Azerbaijão, para a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP29.