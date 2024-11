BC do Japão diz que aumento do salário mínimo deve elevar inflação

O salário mínimo médio deve ter uma alta recorde de 5,1% no ano fiscal até o final de março de 2025, com o aumento particularmente grande em áreas onde o nível foi mantido baixo, disse o Banco do Japão em uma versão completa de seu relatório trimestral de perspectivas.

"Se o salário mínimo do Japão continuar aumentando, é provável que isso eleve os preços, principalmente dos serviços", disse.

As estimativas mostraram que um aumento de 1% no salário mínimo elevaria os preços dos serviços, conforme medido pelo índice de preços ao consumidor, em 0,07 ponto percentual, disse o banco central no relatório.

O Banco do Japão abandonou os juros negativos em março e elevou a taxa de curto prazo para 0,25% em julho, considerando que o Japão estava progredindo no sentido de atingir de forma sustentável sua meta de inflação de 2%.

O presidente do banco central, Kazuo Ueda, tem afirmado que o aumento da inflação deve ser impulsionado por uma demanda doméstica robusta e um sólido crescimento dos salários para que a instituição continue elevando os juros.