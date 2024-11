Eztec mira ROE próximo de 20%, ações saltam

"A gente quer atingir (ROE) de 20%, voltar a rodar 20%, que era aquilo que a gente rodava tradicionalmente. Nós temos um plano traçado de longo prazo para atingir isso", disse Zarzur.

O executivo também afirmou que, apesar dos 150 milhões de reais em dividendos extraordinários anunciados na noite de quinta-feira, a política de pagamento de dividendos da companhia permanece em 25% dos lucros trimestrais.

Segundo ele, os dividendos extras - quase cinco vezes acima do pagamento recorrente para o trimestre - representavam um "excesso de capital" que "pedia para ser distribuído" a fim de a companhia melhorar seu ROE. "O que está certo é os 25%. Daí por diante, a gente não tem nada planejado, a gente analisar a cada período", afirmou.

A Eztec teve lucro líquido de 132,6 milhões de reais no terceiro trimestre, salto de 239% em comparação com o ganho dos meses de julho a setembro de 2023, com a receita líquida do período subindo 90% ano a ano, para 479 milhões de reais.

Na visão de analistas do Itaú BBA, a construtora com foco em médio e alto padrões reportou um desempenho sólido, com lucro acima do consenso, impulsionado por receitas líquidas melhores do que o esperado, decorrentes de um alto volume de vendas.

Na bolsa paulista, as ações da incorporadora disparavam cerca de 10%, melhor desempenho com folga do Ibovespa, que operava em queda de 0,7%.