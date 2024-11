Furacões e greves devem ter afetado criação de vagas nos EUA antes de eleição

As pesquisas mostram que a disputa está empatada. Os norte-americanos não se entusiasmaram com o forte desempenho da economia, que superou seus pares globais, já que sentem os preços altos dos alimentos e dos aluguéis. As baixas demissões têm sido a marca registrada da força do mercado de trabalho.

"O mercado de trabalho ainda é relativamente sólido", disse Cory Stahle, economista do Indeed Hiring Lab. "Ainda há muitas oportunidades por aí, mas obviamente as coisas esfriaram, e a experiência das pessoas com o mercado de trabalho dependerá um pouco do tipo de trabalho que elas estão procurando."

A economia norte-americana deve ter aberto 113.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 254.000 em setembro, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. As estimativas variaram de nenhum emprego adicionado a 200.000 posições criadas.

O furacão Helene devastou o sudeste dos EUA no final de setembro e o furacão Milton atingiu a Flórida uma semana depois.

Os economistas estão divididos quanto à magnitude do impacto sobre a abertura de vagas causado pelo Helene e pelo Milton, com estimativas que variam de 25.000 a 70.000 empregos.

"Normalmente, os trabalhadores assalariados são pagos quando uma empresa é fechada devido a um desastre natural, enquanto os trabalhadores horistas não são", disse Stephen Stanley, economista-chefe do Santander Capital Markets para os EUA.