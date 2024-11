Ganhos da Amazon compensam fraqueza do emprego e vendas da Apple e Wall St avança

Por Lisa Pauline Mattackal e Sruthi Shankar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, recuperando algumas perdas da sessão anterior, uma vez que os fortes lucros da Amazon compensaram vendas mais fracas da Apple na China enquanto os investidores avaliavam uma queda significativa no crescimento do emprego nos Estados Unidos em outubro.

A Amazon.com subia 6,5%, no caminho de seu melhor dia desde fevereiro, já que as fortes vendas no varejo elevaram seu lucro acima das estimativas de Wall Street.