Representantes do Amapá defendem avanço da exploração por petróleo em visita à Petrobras

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras recebeu nesta sexta-feira o governador e senadores do Amapá, que manifestaram apoio para que a petroleira avance com atividades exploratórias em busca de petróleo em águas ultraprofundas do Estado, segundo nota publicada pela Petrobras.

A companhia busca uma licença junto ao órgão federal ambiental Ibama para perfurar na Bacia da Foz do Rio Amazonas, nas águas do Amapá, em área com grande potencial para descobertas, mas também com enormes desafios socioambientais. A Foz do Amazonas é a área vista como de maior potencial na Margem Equatorial brasileira, uma vasta região que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá.