Taxas futuras de juros disparam para perto de 13,30% no Brasil com desconforto fiscal e apostas em Trump

No fim da tarde desta sexta-feira a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,33%, ante 11,281% do ajuste anterior. A taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 13,075% ante 12,796%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2028 estava em 13,29%, em alta de 31 pontos-base ante o ajuste de 12,984% da véspera, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,11%, ante 12,814%.

Pela manhã a divulgação de dados fracos do relatório de empregos payroll dos EUA chegou a desinflar a curva de Treasuries e a reduzir os prêmios na curva brasileira, mas o movimento durou pouco.

O Departamento do Trabalho informou que a economia dos EUA abriu 12.000 postos de trabalho fora do setor agrícola em outubro, após 223.000 em setembro, em dado revisado para baixo, informou nesta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam criação de 113.000 vagas. A discrepância se deu, aparentemente, pela dificuldade das instituições em fazer projeções no período por conta dos efeitos de furacões e greves em fábricas aeroespaciais durante o mês passado.

Após o impacto inicial do payroll, as taxas voltaram a ganhar força nos EUA e no Brasil, novamente em razão da expectativa de que o republicano Trump derrotará a democrata Kamala Harris na disputa eleitoral da próxima terça-feira. As políticas de Trump são vistas como mais inflacionárias que as de Kamala, o que tem dado suporte às curvas de juros futuros.

No Brasil, a falta de medidas concretas na área fiscal amplificou a alta das taxas.