Ibovespa tem alta discreta à espera de eleição dos EUA e medidas fiscais

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 3%, após reportar um lucro líquido gerencial de 10,675 bilhões de reais, uma alta de 18% ano a ano, que superou ligeiramente previsões de analistas. O maior banco do país por ativos também revisou para cima previsão de crescimento da carteira de crédito, e o CEO Milton Maluhy Filho afirmou que o banco "certamente" pagará dividendos extraordinários referentes ao exercício de 2024, com base nas informações que dispõe atualmente.

- RD SAÚDE ON subiu 3,06%, também entre as maiores altas do pregão. Analistas do UBS BB chamaram a atenção para dados da IQVIA mostrando que a abertura de farmácias ganhou tração em 2024, com as grandes redes, como RD, e associações continuando a ganhar participação de mercado. "O market share de 15,7% da RD no Brasil ainda sugere espaço para expansão sólida nos próximos anos", afirmaram Vinicius Strano e equipe em relatório enviado a clientes nesta terça-feira.

- TOTVS ON avançou 3,74%, no quinto pregão seguido de alta, em meio a especulações envolvendo interesse da companhia na Linx. A Totvs também divulga na quarta-feira seu resultado trimestral, após o fechamento do mercado.

- TIM BRASIL ON caiu 3,93%, mesmo após divulgar que seu lucro líquido normalizado do terceiro trimestre cresceu 11,2% no comparativo anual, para 805 milhões de reais, bem como que irá remunerar seus acionistas em cerca de 3,5 bilhões de reais, com referência ao ano de 2024. A empresa manteve suas projeções para 2024 a 2026. No setor, TELEFÔNICA BRASIL ON, que opera sob a marca Vivo e divulga balanço nesta terça-feira ainda, recuou 0,69%.

- CARREFOUR BRASIL ON fechou em queda de 5,17%, em sessão de correção, após seis pregões seguidos de alta, período em que acumulou um ganho de cerca de 16%. No setor, GPA ON, que divulga balanço após o fechamento, encerrou o pregão com alta de 0,95%.