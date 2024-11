Investidores globais demonstram ansiedade antes do tão esperado resultado eleitoral nos EUA

"Será algo muito bifurcado, com certas coisas acontecendo com a vitória de Trump e certas coisas acontecendo com a vitória de Harris", disse Mullaney.

O foco na eleição segue-se a uma alta nas ações que levou o S&P 500 para recordes máximos em 2024, com um crescimento de aproximadamente 20% no acumulado do ano. O índice foi impulsionado por uma economia robusta, fortes lucros corporativos e cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve.

O S&P 500 subiu 0,8% na manhã de terça-feira, com vários ativos cujas oscilações recentes de preço foram associadas à posição de Trump em pesquisas e mercados de apostas ganhando terreno.

Durante a noite, aárias medidas de demanda por proteção contra oscilações excessivas de preços, no mercado de câmbio, atingiram seu nível mais alto desde a eleição de novembro de 2016.

APOSTAS QUE INFLUENCIAM MERCADOS

A possibilidade de vitória de Trump, indicada em pesquisas e mercados de apostas, tem impulsionado ativos que seriam influenciados por medidas como aumentos de tarifas, cortes de impostos e redução de regulamentações.