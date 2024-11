Operadores de câmbio se preparam para volatilidade grande após eleição dos EUA

Olhando para o futuro, operadores de câmbio também não estão prevendo um grande arrefecimento na volatilidade nas próximas semanas.

A volatilidade implícita de uma semana para o euro atingiu 13,06%, seu maior valor desde março de 2023, quando o colapso do Credit Suisse abalou os mercados. A volatilidade de um mês também está em torno do maior nível desde março do ano passado.

A volatilidade do peso em uma semana está em 44%, a maior desde a crise da Covid-19 em março de 2020, e quase quatro vezes maior do que na época da eleição de 2020 nos EUA.