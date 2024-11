Ações europeias caem com receio de tarifas de Trump

Por Shashwat Chauhan e Shubham Batra

(Reuters) - As ações europeias encerraram em baixa nesta quarta-feira, após subirem mais cedo na sessão, pressionadas por uma queda nos papéis de empresas de serviços públicos devido a temores de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, possa suspender novas aprovações para projetos eólicos offshore.

Trump, que reconquistou a Casa Branca ao garantir mais do que os 270 votos do Colégio Eleitoral necessários para conquistar a Presidência, havia prometido durante sua campanha eleitoral eliminar projetos eólicos offshore por decreto em seu primeiro dia no cargo.