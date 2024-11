Brasil espera relação civilizada com EUA sob Trump, diz Amorim

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O assessor especial da Presidência, embaixador Celso Amorim, avaliou nesta quarta-feira como "perfeitamente possível" que o Brasil tenha uma relação normal e civilizada com os Estados Unidos sob a liderança do republicano Donald Trump, vencedor das eleições presidenciais norte-americanas.

Em entrevista à Reuters, Amorim lembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve boas relações com os EUA enquanto George W. Bush, outro republicano, era o presidente por lá, com diversos encontros bilaterais durante sua primeira passagem pela Presidêndia, mesmo com críticas brasileiras à guerra no Iraque empreendida naquele momento.