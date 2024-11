Expectativa por medidas fiscais faz taxas longas de juros caírem após picos com vitória de Trump

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,356%, ante 11,342% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 12,935%, em alta de 9 pontos-base ante 12,844% do ajuste.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,87%, em queda de 5 pontos-base ante 12,975% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,78%, em baixa de 5 pontos-base ante 12,827%.

O início do dia foi de forte pressão de alta para o dólar e para as taxas futuras no Brasil, com alguns vencimentos registrando ganhos de 25 pontos-base, acompanhando a disparada dos rendimentos dos Treasuries após Trump vencer a disputa presidencial nos EUA.

O movimento nos mercados do Brasil e dos EUA ocorria em meio à percepção de que várias políticas de Trump serão inflacionárias, entre elas a alta de tarifas de importação, o bloqueio a imigrantes e a redução de impostos, o que exige juros mais elevados.

No auge do estresse, às 9h05, a taxa do DI para janeiro de 2027 -- um dos mais líquidos -- atingiu o pico de 13,22%, em alta de 25 pontos-base ante o ajuste da véspera.

Mas ao longo da manhã as taxas desaceleraram no Brasil, com investidores colocando suas fichas no pacote de contenção de gastos a ser anunciado pelo governo ainda esta semana. No início da tarde as taxas de alguns vértices longos já oscilavam no território negativo.