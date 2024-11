Ibovespa tem queda modesta após eleição de Trump; Gerdau dispara

- GERDAU PN disparou 9,61% após divulgar resultado acima do esperado no terceiro trimestre, com lucro líquido ajustado de 1,43 bilhão de reais. Executivos do grupo siderúrgico afirmaram considerar o resultado da eleição nos EUA como positivo para a demanda de aço na América do Norte, uma das principais operações da empresa. Na contramão, CSN ON e USIMINAS PNA, que têm operações siderúrgicas mais concentradas no Brasil, perderam 3,01% e 0,6%, respectivamente.

- GPA ON encerrou em baixa de 1,88%, após cair 7,5% no pior momento mais cedo, um dia após reportar resultado do terceiro trimestre com prejuízo líquido de 253 milhões de reais, considerando as operações continuadas, revertendo lucro de 805 milhões de reais um ano antes. O Ebitda ajustado Brasil avançou 22,6%, mas o consolidado encolheu 64,7%. No setor, CARREFOUR BRASIL ON caiu 3,63% e ASSAÍ ON, que divulga balanço na quinta-feira, recuou 1,56%.

- VALE ON cedeu 1,13%, acompanhando o movimento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrou o dia em baixa de 0,76%, a 781,5 iuanes (109,05 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN fechou com acréscimo de 0,03%, apesar do declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent terminou a sessão com queda de 0,81%. PETROBRAS ON perdeu 0,1%.

- RD SAÚDE ON caiu 1,7%, mesmo com o balanço do período de julho a setembro mostrando lucro líquido ajustado de 336,8 milhões de reais, ante 268,4 milhões de reais um ano antes, com expansão de receita. O conselho de administração da rede de varejo farmacêutico também aprovou programa de recompra de até 3,23 milhões de ações pelo prazo de 18 meses. A ação vinha de duas altas seguidas, período em que subiu quase 7%.

- IGUATEMI UNIT recuou 1,62%, mesmo com o balanço divulgado na noite da véspera mostrando lucro líquido de 101,2 milhões de reais no terceiro trimestre do ano, alta de 69,4% ante igual intervalo de 2023, com crescimento de quase 10% na receita líquida e aumento de 7,7% no Ebitda.