Minério de ferro na China recua com mudança de foco para fundamentos fracos

As expectativas de mais estímulos durante a reunião do comitê permanente do Congresso Nacional do Povo da China fizeram com que os preços do minério subissem mais de 1% nas duas primeiras sessões desta semana.

Enquanto isso, o foco também estava no resultado da eleição presidencial dos EUA. Uma vitória de Donald Trump é vista pelo analista como estímulo a obras de infraestrutura nos Estados Unidos, ainda que leve a mais atritos comerciais no mercado de aço em todo o mundo.

(Reportagem de Amy Lv e Colleen Howe)