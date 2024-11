Vitória de Trump amplia desafios do Brasil com inflação e juros globais maiores, dizem fontes da Fazenda

“Se não fizer os ajustes o dólar vai estabilizar nos 6 reais, a inflação vai para 5% ou mais e juros passam dos 13%, ficando lá até a eleição (presidencial de 2026). Não creio que alguém que queira se reeleger vai gostar de um cenário desses”, disse uma das fontes sob anonimato.

Na manhã desta quarta, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que a eleição de Trump demanda um fortalecimento da democracia no Brasil, “mas principalmente respostas concretas às necessidades e expectativas do povo, que não cabem na receita neoliberal que o mercado quer impor”. Na terça, ela havia se posicionado contra medidas de ajuste em Saúde, Educação, seguro-desemprego, benefícios assistenciais e aposentadorias.

IMPACTOS

Trump venceu a democrata Kamala Harris nas eleições de terça-feira após propor durante a campanha iniciativas que incluem aumento de tarifas de importação, maiores restrições a produtos chineses e corte de impostos para empresas e cidadãos norte-americanos.

Avaliação apresentada nas últimas semanas pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostra que as promessas de campanha feitas por Trump tendem a gerar déficits fiscais maiores do que em um governo Kamala. O conjunto de medidas, para ele, se traduzirá em maior pressão inflacionária nos EUA.

Um cenário de inflação mais alta tende a dificultar o trabalho do banco central dos EUA, exigindo doses maiores de juros, o que gera como efeito uma ampliação do fluxo de recursos para o país norte-americano e fortalecimento do dólar. Um movimento desse tipo reprime investimentos e eleva custos em economias emergentes.