Banco BMG tem lucro líquido recorrente de R$116 mi no 3º tri

A carteira de crédito total do BMG somou 25,2 bilhões de reais no final do setembro, alta de 4,4% na comparação anual, enquanto o índice de inadimplência acima de 90 dias recuou 0,9 ponto percentual, para 4,7%, com o banco citando foco em produtos com garantia.

A originação de crédito dos produtos consignados e de varejo pessoa física cresceu 56,1%, totalizando 2,7 bilhões de reais.

"Estudamos nossa base de clientes, revisamos a sua jornada, sistemas e processos para crescer a originação e formar uma carteira de crédito de qualidade", afirmou o presidente-executivo do banco, Felix Cardamone, em comunicado.

O BMG encerrou o terceiro trimestre com índice de Basileia de 14% e Capital Nivel 1 de 10,5%.